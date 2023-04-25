ГБР расследует гибель двух пограничников в Черниговской области: что произошло

Так, 24 апреля лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения притоком реки Днепр.

"Лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военнослужащих", - рассказывают в ведомстве о том, что известно предварительно.

Как добавляют в ГБР, в ходе проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников. Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей.

Производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 417 УК Украины - нарушение правил кораблевождения.

"Пока в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось", - уточняют в ведомстве.

Как сообщалось, боец территориальной обороны погиб возле белорусской границы в Волынской области. Побратимы военного опровергают, что мужчина погиб в результате перестрелки с белорусской стороны.