ГБР сообщило о подозрении в пытках двум работникам ТЦК во Львовской области
Правоохранители сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы двум работникам Самборского военкомата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали дела
Как оперативно установило следствие, они незаконно удерживали и пытали в помещении военкомата двух мужчин.
Жители Харькова и Кривого Рога пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения государственной границы и доставили в военкомат для постановки на воинский учет.
Пытки и избиения
В военкомате обоих мужчин пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, другого - 7.
19 сентября 2023 года под "присмотром" руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из пострадавших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Соответствующее видео было распространено в сети Интернет в этот же день. Другой мужчина получил удар в голову.
ГБР сообщило о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении обоим военнослужащим в:
- Незаконном лишены свободы;
- Пытки.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подано ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.
Что этому предшествовало
Вчера в сети распространили видео, на котором видно, как сотрудники военкомата во Львовской области избили гражданского. Так, военный-водитель избил гражданина, угрожая ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу.
После этого в ТЦК заявили, что проведут служебную проверку, а правоохранители открыли уголовное производство.
Сегодня правоохранители задержали двух работников Самборского районного ТЦК, причастных к избиению мужчины.
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