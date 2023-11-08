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ГБР сообщило о подозрении экс-полицейскому, который под Харьковом насмерть сбил подростка

Харьковская область, Среда 08 ноября 2023 18:00
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ГБР сообщило о подозрении экс-полицейскому, который под Харьковом насмерть сбил подростка Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители вручили подозрение экс-полицейскому, который в августе сбил подростка под Харьковом. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Подробности ДТП

2 августа около 19:20 вблизи остановки общественного транспорта "Рай-Оленевка" девушка переходила нерегулируемый пешеходный переход с велосипедом в руках.

В это время милиционер двигался за рулем авто в направлении Киева и, не сбавляя скорости, совершил на нее наезд. От полученных травм потерпевшая погибла на месте ДТП. Согласно проведенным экспертизам водитель на момент ДТП был трезвым.

Ему грозит до 8 лет тюрьмы

Правоохранителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

Фото: Последствия ДТП (dbr.gov.ua)

Сейчас подозреваемый уволен из правоохранительных органов. Решается вопрос избрания в отношении него меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Громкие преступления в Украине

Сегодня сообщалось, что перед судом предстанут должностные лица управления Госпотребпотребслужбы, которые в Киевской области брали взятки за "облегчение" регистрации сельскохозяйственной техники.

Также в Прикарпатье в городе Долина полицейские задержали мужчину, который с ножом и пистолетом совершил нападение на АЗС.

Недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что взял на личный контроль дело с избиением военного в столичном отделении полиции.

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