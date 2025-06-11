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ГБР объявило подозрение инструктору из-за избиения курсанта, ему грозит 12 лет тюрьмы

Среда 11 июня 2025 14:35
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ГБР объявило подозрение инструктору из-за избиения курсанта, ему грозит 12 лет тюрьмы Фото: ГБР объявило подозрение инструктору из-за избиения курсанта, ему грозит 12 лет тюрьмы (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении инструктору, который избил прикладом автомата курсанта на учебном полигоне Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Детали дела

Инцидент произошел в сентябре 2024-го во время занятий по огневой подготовке. Между курсантом и инструктором возник конфликт, во время которого последний избил новобранца прикладом автомата.

Из-за телесных повреждений курсант был госпитализирован в больницу. Уже на следующий день было возбуждено уголовное производство.

"Командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения имеют среднюю степень тяжести", - пишет ГБР.

Фото: ГБР объявило подозрение инструктору из-за избиения курсанта, ему грозит 12 лет тюрьмы (dbr.gov.ua)

Что грозит

Инструктору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Также сообщено о подозрении командиру учебного свода - ч. 4 ст. 426 УК Украины

"Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей", - добавляет ГБР.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киеве во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки.

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ГБР Кировоградская область
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