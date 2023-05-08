Двое полицейских в Черкассах изнасиловали несовершеннолетнюю. Им объявили подозрение

Правоохранители объявили о подозрении в групповом изнасиловании семнадцатилетней девушки двум стражам порядка и их соучастнику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГБР.

Как выяснили следователи, трое мужчин распивали алкогольные напитки на квартире одного из них в Черкассах. Позже к ним присоединилась знакомая девушка. Они употребляли алкоголь и затем с физической силой изнасиловали девушку.

"В настоящее время злоумышленники задержаны, свою вину они категорически возражают. Правоохранителей и их сообщника подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего лица, совершенного группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - сообщили в ГБР.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства правонарушения, проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели.