"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем

Державні білоруські ЗМІ поширили відео з Романом Протасевичем, якого вчора затримали в Мінську після посадки літака Ryanair. На відео Протасевич заявив, що "дає зізнавальні свідчення" у справі, яку проти нього порушили в Білорусі.
Про це повідомив телеканал "Белсат".
Протасевич розповів, що наразі його утримують в СІЗО №1 в Мінську, а стан його здоров'я задовільний. Він додав, що білоруські правоохоронці поводяться з ним в рамках закону.
"Я даю зізнавальні свідчення у справі щодо організації масових заворушень в Білорусі", - сказав він.
Нагадаємо, Протасевича затримали вчора в Мінську. Для того, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta, білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Греції в Литву. У Білорусі засновника Nexta звинувачують в тероризмі. Йому загрожує до 15 років за ґратами.
Додамо, сьогодні мати Протасевича заявила, що отримала інформацію про те, що затриманий опозиціонер потрапив у лікарню у тяжкому стані. Однак білоруські силовики спростували цю інформацію, заявивши, що з Протасевичем все гаразд і він в СІЗО.