"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем

Державні білоруські ЗМІ поширили відео з Романом Протасевичем , якого вчора затримали в Мінську після посадки літака Ryanair. На відео Протасевич заявив, що "дає зізнавальні свідчення" у справі, яку проти нього порушили в Білорусі.

Протасевич розповів, що наразі його утримують в СІЗО №1 в Мінську, а стан його здоров'я задовільний. Він додав, що білоруські правоохоронці поводяться з ним в рамках закону.

"Я даю зізнавальні свідчення у справі щодо організації масових заворушень в Білорусі", - сказав він.