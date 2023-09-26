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"Дайте лимонам время". Тренер Мудрика в "Челси" шокировал странным предрассудком

Фото: Для Михаила Мудрика и Маурисио Почеттино пока сезон складывается неудачно (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Кормчий лондонского "Челси" Маурисио Почеттино не делает трагедии с неудачного старта сезона, поскольку нашел неожиданное "секретное оружие" – самые обычные лимоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Аргентинский специалист в интервью объяснил, зачем держит в рабочем кабинете лимоны. По его убеждению, цитрусовый плод "поглощает отрицательную энергию".

"В "Тоттенхэме" они начали работать два года спустя. Дайте лимонам время. Мы в это верим. Если хотите иметь хорошую энергию, то нужно реализовывать все то, во что верите. Я верю в лимоны, но в "Тоттенхэме" они заработали за полтора-два года. Им нужно много времени, они не магичны, но я до сих пор верю в них больше чем когда-либо", – признался Почеттино.

Судя по результатам "Челси" под руководством аргентинца, лимоны действительно еще не начали работать. В чемпионате Англии сезона 2023/24 "синие" пока одержали лишь одну победу в шести турах. Еще два поединка лондонцы сыграли вничью.

Ранее британская ветвь Domino's Pizza посмеялась над безголевой серией "Челси". Сеть пиццерий подсчитала, что доставила свыше 800 тысяч пицц за период, когда "синие" не забивают в чемпионате Англии. В последний раз лондонцы провели гол еще до международной паузы в начале сентября.

К слову, накануне "Арсенал" разошелся ничьей с "Тоттенхэмом" в дерби Северного Лондона.

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