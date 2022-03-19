Ми давно знаємо Росію. Вона робить усе, аби укріпити свої позиції,- Маляр

Російська Федерація ймовірно продовжує укріпляти свої позиції та використовує переговори як чергову спробу шантажу або ж впливу. Однак, окупанту досі не вдалося виконати навіть “мінімальних” задач.

" Ми з вами вже дуже знаємо РФ у війні. Вони абсолютно все використовують для того, щоб укріпити власні позиції та рухатися далі. Вони не полишають своєї ключової мети - це повний контроль над Україною. У них є задача "мінімум", є задача "максимум", які вони перед собою ставлять. Поки що вони жодної цілі не досягли",- заявила Маляр.

За словами Маляр, Росія й надалі планує просуватися, у зв’язку з чим сьогодні ніхто не виключає того, що окупант використовує переговори для перегрупування своїх сил.

"Ми всі повинні усвідомлювати, що в РФ є плани просуватися далі, а війна триває на тому рубежі, щоб не дати їй це зробити. І дійсно всі 8 років вони використовували переговори як додатковий інструмент впливу чи шантажу. Тому сьогодні це теж ніхто не виключає",- додала заступник міністра оборони.