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Ми давно знаємо Росію. Вона робить усе, аби укріпити свої позиції,- Маляр

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Субота 19 березня 2022 16:22
Ми давно знаємо Росію. Вона робить усе, аби укріпити свої позиції,- Маляр Фото: заступник Міністра оборони України Галина Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація ймовірно продовжує укріпляти свої позиції та використовує переговори як чергову спробу шантажу або ж впливу. Однак, окупанту досі не вдалося виконати навіть “мінімальних” задач.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника Міністра оборони України Галини Маляр в телемарафоні.

"Ми з вами вже дуже знаємо РФ у війні. Вони абсолютно все використовують для того, щоб укріпити власні позиції та рухатися далі. Вони не полишають своєї ключової мети - це повний контроль над Україною. У них є задача "мінімум", є задача "максимум", які вони перед собою ставлять. Поки що вони жодної цілі не досягли",- заявила Маляр.

За словами Маляр, Росія й надалі планує просуватися, у зв’язку з чим сьогодні ніхто не виключає того, що окупант використовує переговори для перегрупування своїх сил.

"Ми всі повинні усвідомлювати, що в РФ є плани просуватися далі, а війна триває на тому рубежі, щоб не дати їй це зробити. І дійсно всі 8 років вони використовували переговори як додатковий інструмент впливу чи шантажу. Тому сьогодні це теж ніхто не виключає",- додала заступник міністра оборони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що Росія використовує переговори як можливість перегрупувати свої війська.

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