"Давайте розфарбуємо світ жовтим та синім": Кулеба закликав світ виходити на підтримку України

"Я повторю заклик президента Зеленського до всіх вільних людей світу: від сьогодні, 24 березня, виходьте на вулиці своїх міст на підтримку України. Давайте розфарбуємо світ жовтим та синім, світовими кольорами свободи та гідності" - написав Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав людей зі всього світу виходити на центральні площі своїх міст на акції підтримки України. Він попросив усіх виступити проти війни і показати своє ставлення до російської агресії.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 29-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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