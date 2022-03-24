"Давайте розфарбуємо світ жовтим та синім": Кулеба закликав світ виходити на підтримку України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вслід за закликом президента Зеленського також звернувся до людей зі всього світу. Він також закликав виходити на вулиці своїх міст на підтримку України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС у Twitter.

"Я повторю заклик президента Зеленського до всіх вільних людей світу: від сьогодні, 24 березня, виходьте на вулиці своїх міст на підтримку України. Давайте розфарбуємо світ жовтим та синім, світовими кольорами свободи та гідності" - написав Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав людей зі всього світу виходити на центральні площі своїх міст на акції підтримки України. Він попросив усіх виступити проти війни і показати своє ставлення до російської агресії.

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