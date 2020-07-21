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Даша Астаф'єва без ліфчика показала соковиту фігуру і подратувала фанатів

Автор: Анна Кисельова

Українська артистка похвалилася ідеальними формами на художніх фото

Українська співачка, модель, ведуча та актриса Даша Астаф'єва постала перед шанувальниками у відвертому образі. Артистка без ліфчика показала соковиту фігуру і вразила шанувальників чуттєвими знімками в чорному платті. "Гарячі" фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

34-річна знаменитість відображена у короткій чорній сукні з довгим рукавом без спідньої білизни. Даша позує біля вікна при природному денному освітленні. На чуттєвих знімках артистка з натуральним макіяжем показує всю жіночність у вигинах тіла, які тонко підкреслює контрастний фон і яскраве світло.

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Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники буквально закидали артистку компліментами.

  • Як завжди дивовижні фото!!!
  • Шикарно-чуттєво! Втім, як завжди.
  • Як завжди просто чудова.
  • Лебідонька.
  • Сама ніжність...
  • Обожнюю Ваші художні фото.
  • Розкішна!!!!

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, що раніше Астаф'єва показала соковиту фігуру після карантину. Шанувальники вважають, що тепер артистка виглядає ще краще.

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