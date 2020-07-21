Даша Астаф'єва без ліфчика показала соковиту фігуру і подратувала фанатів

Українська артистка похвалилася ідеальними формами на художніх фото
Українська співачка, модель, ведуча та актриса Даша Астаф'єва постала перед шанувальниками у відвертому образі. Артистка без ліфчика показала соковиту фігуру і вразила шанувальників чуттєвими знімками в чорному платті. "Гарячі" фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
34-річна знаменитість відображена у короткій чорній сукні з довгим рукавом без спідньої білизни. Даша позує біля вікна при природному денному освітленні. На чуттєвих знімках артистка з натуральним макіяжем показує всю жіночність у вигинах тіла, які тонко підкреслює контрастний фон і яскраве світло.
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники буквально закидали артистку компліментами.
Скріншоти коментарів
Нагадаємо, що раніше Астаф'єва показала соковиту фігуру після карантину. Шанувальники вважають, що тепер артистка виглядає ще краще.