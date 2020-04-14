"Дарниця" зареєструвала субстанцію для можливого лікування коронавірусу

Фармацевтична компанія "Дарниця" зареєструвала фармацевтичну субстанцію гідроксихлорохіну, який включений в національний протокол лікування коронавірусної інфекції (COVID-19) як препарат експериментальної терапії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Відзначається, що препарати, до складу яких входить гідроксихлорохін, застосовуються для лікування хворих COVID-19 в США, Японії та європейських країнах в рамках клінічних досліджень за умови отримання обов'язкової згоди пацієнта.

"Дарниця" отримала державну реєстрацію на субстанцію гідроксихлорохін і продовжує процес необхідних дій, щоб почати виробництво готового лікарського засобу. Ми зареєстрували субстанцію гідроксихлорохін в максимально короткі терміни завдяки оперативним діям Державного експертного центру та Міністерства охорони здоров'я. Ми дякуємо Тетяну Думенко і команду Державного експертного центру та Міністерства охорони здоров'я за розуміння і швидку реакцію в цьому важливому питанні ", - заявив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Раніше "Дарниця" заявляла про готовність виробляти препарати з гідроксихлорохіном. Основною передумовою для налагодження такого випуску є активні дії по боку МОЗ в регуляторних питаннях.

Крім того, "Дарниця" змінила плани виробництва, щоб збільшити випуск противірусного препарату "Імустат" і жарознижуючий засіб "Парацетамол-Дарниця", які можуть застосовуватися в умовах епідемій вірусних захворювань.

Як писало РБК-Україна, "Дарниця" направила в аптеки додаткові 100 тисяч упаковок "Імустат" і планує випустити протягом квітня 1,6 млн упаковок "Парацетамолу-Дарниця".

Нагадаємо, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань - кардіологія, неврологія та розв'язання проблем болю.