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В Дании задержали мужчину, который мог помогать ХАМАС покупать дроны для теракта

Фото: в Дании задержали мужчину, который мог помогать ХАМАС покупать дроны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Дании арестовали 28-летнего мужчину по подозрению в приобретении беспилотников для использования в "террористической атаке" ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Руководитель операций датской разведывательной службы PET Флеминг Дрейер, заявил, что, по его мнению, "это лицо приобрело беспилотники, предназначенные для использования ХАМАС в террористической атаке в неизвестном месте в Дании или за рубежом".

По его словам, сегодня подозреваемый предстал перед судом, который постановил взять его под стражу до 11 июня.

Датская разведка утверждает, что дело связано как с ХАМАС, так и с преступными группировками в Дании, а также с рядом арестов, произведенных в декабре 2023 года в рамках операции по предотвращению подозреваемому запланированного "террористического нападения".

На тот момент было приказано задержать шесть человек, четырех заочно, среди них 28-летний мужчина, которого, по сообщениям датских СМИ, утверждали, что он был известной фигурой организованной преступности в Копенгагене. По данным общественного вещателя DR, подозреваемого экстрадировали из Ливана по отдельному делу о двойном убийстве.

 

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, в начале мая армия обороны Израиля начала призывать резервистов для расширения наступления в Секторе Газа.

Как сообщали СМИ, Израиль планирует полностью захватить территорию Сектора Газа для окончательного вытеснения ХАМАСа.

В воскресенье, 18 мая ЦАХАЛ объявила о начале операции "Колесница Гидеона". Израильские ВВС уже ударили по объектам ХАМАС на территории анклава.

В ответ, руководство палестинской группировки заявило о готовности вернуть Израилю часть заложников в обмен на прекращение огня и освобождение своих заключенных.

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