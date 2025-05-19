В Дании задержали мужчину, который мог помогать ХАМАС покупать дроны для теракта

В Дании арестовали 28-летнего мужчину по подозрению в приобретении беспилотников для использования в "террористической атаке" ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Руководитель операций датской разведывательной службы PET Флеминг Дрейер, заявил, что, по его мнению, "это лицо приобрело беспилотники, предназначенные для использования ХАМАС в террористической атаке в неизвестном месте в Дании или за рубежом".
По его словам, сегодня подозреваемый предстал перед судом, который постановил взять его под стражу до 11 июня.
Датская разведка утверждает, что дело связано как с ХАМАС, так и с преступными группировками в Дании, а также с рядом арестов, произведенных в декабре 2023 года в рамках операции по предотвращению подозреваемому запланированного "террористического нападения".
На тот момент было приказано задержать шесть человек, четырех заочно, среди них 28-летний мужчина, которого, по сообщениям датских СМИ, утверждали, что он был известной фигурой организованной преступности в Копенгагене. По данным общественного вещателя DR, подозреваемого экстрадировали из Ливана по отдельному делу о двойном убийстве.
Напомним, в начале мая армия обороны Израиля начала призывать резервистов для расширения наступления в Секторе Газа.
Как сообщали СМИ, Израиль планирует полностью захватить территорию Сектора Газа для окончательного вытеснения ХАМАСа.
В воскресенье, 18 мая ЦАХАЛ объявила о начале операции "Колесница Гидеона". Израильские ВВС уже ударили по объектам ХАМАС на территории анклава.
В ответ, руководство палестинской группировки заявило о готовности вернуть Израилю часть заложников в обмен на прекращение огня и освобождение своих заключенных.
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