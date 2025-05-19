В Дании задержали мужчину, который мог помогать ХАМАС покупать дроны для теракта

Руководитель операций датской разведывательной службы PET Флеминг Дрейер, заявил, что, по его мнению, "это лицо приобрело беспилотники, предназначенные для использования ХАМАС в террористической атаке в неизвестном месте в Дании или за рубежом".

По его словам, сегодня подозреваемый предстал перед судом, который постановил взять его под стражу до 11 июня.

Датская разведка утверждает, что дело связано как с ХАМАС, так и с преступными группировками в Дании, а также с рядом арестов, произведенных в декабре 2023 года в рамках операции по предотвращению подозреваемому запланированного "террористического нападения".

На тот момент было приказано задержать шесть человек, четырех заочно, среди них 28-летний мужчина, которого, по сообщениям датских СМИ, утверждали, что он был известной фигурой организованной преступности в Копенгагене. По данным общественного вещателя DR, подозреваемого экстрадировали из Ливана по отдельному делу о двойном убийстве.