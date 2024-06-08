В Дании арестовали нападавшего на премьера, им оказался поляк

В Дании суд отправил под стражу мужчину, напавшего вчера на премьер-министра Мэтте Фредериксена на улице Копенгагена. Нападавшим оказался 39-летний поляк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское агентство DR.
Суд отправил мужчину под стражу на 12 суток, хотя прокуратура ходатайствовала о 26 днях ареста. На судебном заседании нападавший, проживающий в Дании с 2019 года, не признал себя виновным. Полиция считает, что во время нападения он находился под наркотиками или был пьян.
На допросе в полиции мужчина рассказал, что удивился, когда увидел Фредериксен на улице, а также добавил, что она с кем-то спорила. Но уже в суде он отрицал, что имел что-то против Фредериксена как премьер-министра.
"Я не могу согласиться с тем, что имел разногласия по поводу позиций премьер-министра", - сказал мужчина на суде.
В то же время судья в своем решении решил, что нападавший хорошо знал, кто такая Фредериксен, а потому есть обоснованное подозрение, что он совершил нападение именно на государственного чиновника.
Вечером 7 июня стало известно, что в Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен. Сначала сообщалось, что она не получила серьезных травм, но была в шоке.
Утром субботы, 8 июня, в офисе Фредериксена уточнили, что ее доставили в больницу Rigshospitalet. Из-за нападения Фредериксен отменила несколько публичных мероприятий.
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