Данія заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу

Данія може розпочати зняття коронавірусних обмежень після Великодня, якщо цифри будуть стабільними впродовж наступних двох тижнів. Про це повідомляє The Local.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен прокоментувала ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.

"Якщо ми, данці, впродовж наступних двох тижнів, і на Великдень, продовжимо дотримуватись дистанції, якщо цифри залишаться стабільними, уряд почне поступове, спокійне та контрольоване зняття обмежень для суспільства після Пасхи",- сказала прем'єр.

Також вона додала, що після закриття шкіл, дитячих садів, ресторанів, барів і культурних центрів та інших місць скупчення людей у всій країні сповільнилося розповсюдження коронавірусу. Але разом з тим вона закликає людей не розслаблятися занадто рано, тому що це може привести до відновлення зростання інфекцій.

Як повідомляється, в Данії зафіксовано 2577 випадків зараження на коронавірус, 77 з яких померли.

Нагадаємо, Данія закрила свої кордони для іноземців через пандемію коронавірусу COVID-19.