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Данія закриває кордон для іноземців

Новини » Надзвичайні події     13.03.2020 - 21:04
Данія закриває кордон для іноземців
Ілюстративне фото (flickr.com Chad Davis)

Заборона на в'їзд до країни почне діяти 13 березня о 12:00

З 13 березня Данія закриє свої кордони для іноземців через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що заборона на в'їзд до країни почне діяти 13 березня о 12:00. Винятком стануть лише громадяни Данії.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусом в Данії заразилися 674 людини. Про смертельні випадки поки не повідомлялося.

Про закриття кордонів у зв'язку з пандемією COVID-19 раніше заявила влада Чехії. Також обмежила пропуск на свою територію Словаччина.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу, 15 березня Україна закриє кордони для іноземців. Також з 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення. Громадянам України доведеться повертатися в Україну автотранспортним шляхом.

За даними ВООЗ, у Європейському регіоні зафіксовано майже 30 тис. випадків зараження коронавірусом. Число інфікованих у світі досягло 132 тис. осіб.

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