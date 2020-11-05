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Данія закриє частину регіонів через мутацію коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Уряд Данії введе додаткові обмеження у шести північних муніципалітетах країни. Вони потенційно можуть постраждати від мутованої форми коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

З обмеженнями зіткнуться муніципалітети на півночі Данії, в яких розташовано більшість норкових ферм країни. Раніше уряд королівства заявив, що тварини можуть бути джерелом зараження людей мутував коронавірусом.

Зараз в Данії виявлено 12 хворих новим різновидом COVID-19, яка може бути стійкою проти майбутніх вакцин.

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Міністерство охорони здоров'я Данії поки відмовляється коментувати деталі нових обмежень, спрямованих на стримування поширення нового штаму вірусу.

Очікується, що детальна інформація буде оприлюднена пізніше.

Проте відомо, що жителі муніципалітетів, де були виявлені випадки захворювання новим штамом коронавірусу, зіткнуться з обмеженнями на пересування через адміністративні кордони регіонів. Тимчасово закриють свої двері для відвідувачів ресторани і бари, інші громадські місця.

Нагадаємо, раніше уряд Данії посилило карантинні обмеження, які будуть діяти до січня наступного року.

Крім того, уряд Данії пішло на самоізоляцію після того, як у міністра юстиції підтвердили зараження коронавірусом.

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