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Данія вводить бустерне щеплення від COVID

Автор: Валерія Поліщук

Данія приєдналася до інших європейських країн, запропонувавши бустерне щеплення від COVID-19 всім старше 18 років. Таке рішення було прийнято на тлі зростання числа випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Данське управління охорони здоров'я заявило в четвер, що зниження імунітету відбувається і у людей молодших вікових груп.

При цьому заступник глави урядового агентства Хелене Пробст сказала, що ревакцинація пропонується з однаковим інтервалом всім громадянам старше 18 років.

У Данії, як і в багатьох інших країнах Європи, спостерігається сплеск коронавірусу, і органи охорони здоров'я заявляють, що число випадків захворювання і госпіталізацій зростає швидше, ніж очікувалося.

"Коли ми бачимо, що пандемія розгорається прямо зараз, це в першу чергу пов'язано з переходом від літа до осені і зими, і разом з тим у нас відкрите суспільство з невеликими обмеженнями. У поєднанні з тим, що дія вакцин з часом знижується, можна очікувати, що інфекція буде посилюватися", - заявила Пробст.

У Данії, яка вже пропонує ревакцинацію літнім людям і вразливим верствам населення, третя вакцинація тепер буде пропонуватися людям через шість місяців після другого щеплення. Вакцинація є добровільною.

За офіційними даними, 88,4% жителів Данії зробили перше щеплення, а 86,4% - друге.

Нагадаємо, вчора у Швеції рекомендували почати ревакцинацію громадян від 18 років.

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ДанияВакцинація