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Данія пом'якшує карантин на тлі рекордної кількості COVID-випадків

Автор: Артур Родивилов

У Данії були скасовані деякі обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу. При цьому в країні фіксується рекордна кількість заражень, в тому числі штамом "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Влада дозволила відновити роботу деяких установ.

Данські кінотеатри, зоопарки, музеї та театри знову можуть зустрічати відвідувачів.

Обмежена кількість глядачів також дозволяла відвідувати спортивні заходи в приміщенні і на відкритому повітрі.

Як зазначається, уряд планує з 31 січня ще більше послабити карантинні обмеження в Данії.

Міністр охорони Здоров'я Данії Магнус Хейніке заявив журналістам на початку цього тижня, що уряд уважно стежить за ситуацією з пандемією і "не підтримало б ослаблення карантину, якби не було чіткого бачення як наших, так і зовнішніх експертів".

Глава уряду країни Метте Фредеріксен заявила, що скасування обмежень ґрунтується на рекомендаціях спеціальної консультативної групи з питань охорони здоров'я.

Водночас, як повідомляє Reuters, 17 січня в Данії зареєстрували рекордну кількість нових випадків коронавірусу з початку епідемії - 28 780 випадків за добу.

Відзначається, що Данія має високий рівень COVID-вакцинації, чотири з п'яти громадян вже отримали два, а трохи більше половини населення - три щеплення.

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