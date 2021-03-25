Данія продовжила паузу щодо використання вакцини AstraZeneca на три тижні

Данія продовжила призупинення використання COVID-вакцини від компанії Oxford-AstraZeneca на три тижні. Наразі в країні триває розслідування щодо повідомлень про можливе виникнення тромбів після використання препарату.

11 березня Данія приєдналася до Норвегії, Австрії, Італії та Ісландії щодо тимчасового припинення використання вакцини після повідомлень про виникнення тромбів. 25 березня датські чиновники повідомили, що призупинення продовжиться на три тижні, оскільки вони проводжують здійснювати власне розслідування.

"Зараз ми вважаємо, що наші підстави для прийняття остаточного рішення щодо подальшого використання вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca занадто невизначені", - сказав керівник Данського агентства охорони здоров'я Соєрен Бростром.