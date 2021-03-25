Данія продовжила паузу щодо використання вакцини AstraZeneca на три тижні
Данія продовжила призупинення використання COVID-вакцини від компанії Oxford-AstraZeneca на три тижні. Наразі в країні триває розслідування щодо повідомлень про можливе виникнення тромбів після використання препарату.
Про це повідомляє Sky News.
11 березня Данія приєдналася до Норвегії, Австрії, Італії та Ісландії щодо тимчасового припинення використання вакцини після повідомлень про виникнення тромбів. 25 березня датські чиновники повідомили, що призупинення продовжиться на три тижні, оскільки вони проводжують здійснювати власне розслідування.
"Зараз ми вважаємо, що наші підстави для прийняття остаточного рішення щодо подальшого використання вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca занадто невизначені", - сказав керівник Данського агентства охорони здоров'я Соєрен Бростром.
Нагадаємо, раніше низка країн у ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Пізніше країни оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca. Рішення було ухвалене після висновку регулятора ЄС щодо переваг вакцини AstraZeneca над можливими ризиками.