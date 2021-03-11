Данія припиняє вакцинацію від COVID препаратом AstraZeneca. В чому причина

У повідомленні говориться, що вакцинація AstraZeneca припиняється у зв'язку з "серйозними випадками утворення тромбів серед вакцинованих людей". У той же час відомство не стверджує про прямий зв'язок між вакциною і утворенням тромбів.

Відомо, що в Данії поки зафіксовано один такий випадок. На даний момент проводиться розслідування.

"Ми і Датське агентство з лікарських засобів повинні реагувати на повідомлення про можливі серйозні побічні ефекти, що надходять як з Данії, так і з інших європейських країн", - йдеться в заяві директора Управління охорони здоров'я Данії Сорен Бростром.

Також повідомляється, що ще шість європейських країн припиняють використання вакцини AstraZeneca. Зокрема, Австрія - після летального випадку у вакцинованого від порушень згортання крові.

Відзначимо, в Україні застосовується вакцина, вироблена за ліцензією AstraZeneca. Але на сьогодні про подібні важкі побічні ефекти не повідомлялося.