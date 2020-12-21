Данія зробила на стадіоні центр тестування на коронавірус

Фото: національний стадіон у Копенгагені (fck.dk)

У Данії влада перетворила національний стадіон у Копенгагені на найбільший в країні центр тестування на коронавірус. Він почав роботу з 21 грудня.

Про це повідомляє DR.

Як повідомляється, центр тестування за одну годину може приймати 1200 відвідувачів для здачі експрес-тесту, а за необхідності - до 3000. Результат тесту можна буде дізнатися вже за 15 хвилин після його проведення.

Нагадаємо, влада Данії на різдвяні свята вирішила закрити магазини через активне поширення коронавірусу. Працювати будуть тільки продуктові магазини та аптеки.

Раніше стало відомо, що уряд Данії ухвалив рішення посилити карантинні обмеження по всій території країни. Нові заходи вступили в силу в середу, 16 грудня.

Також в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Після цього Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомило, що всіх норок з новим коронавірусом в країні знищили.