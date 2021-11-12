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Данія повторно запроваджує COVID-пропуск

Автор: Сергій Пишкін

Протягом наступного місяця в Данії діятиме COVID-перепустка. Вона є обов’язковою для осіб старше 15 років, які планують відвідувати нічні клуби, кафе та ресторани.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press News.

Зазначається, що COVID-перепустка вже діяла в Данії з 1 липня до 10 вересня, однак її скасували через високий рівень вакцинації в країні. Водночас внаслідок збільшення кількості випадків захворювання й госпіталізації, однопартійний комітет данського парламенту прийняв рішення визнати новий спалах "соціально небезпечним" та відновити дію перепустки.

Danish Pass відображає QR-код із зеленим банером якщо:

  • людина є повністю вакцинованою;
  • людина отримала першу дозу препарату не менше двох тижнів тому;
  • нещодавно вилікувалась від коронавірусу;
  • отримала негативний тест від коронавірусу, який діє протягом 72 годин.
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ДанияКоронавірус