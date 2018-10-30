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Данія підозрює розвідку Ірану в організації спроби теракту на її території

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 15:34
Фото: Фінн Борх Андерсен (скрін вигляді)
Фото: Фінн Борх Андерсен (скрін вигляді)

Наразі у справі ймовірного теракту є один арештований, однак, він заперечує свою вину

Розвідка Ірану планувала вчинити теракт на території Данії. Про це заявив голова данської розвідки Фінн Борх Андерсен, передає РБК-Україна з посиланням на DR.

За його словами, іранська розвідка планувала напад на людину, яка мешкає в Данії.

Напад планувався стосовно лідера данської філії Арабського руху боротьби за визволення "Ахваз".

Андерсен зазначив, що справа є дуже незвичайною і серйозною і наголосив, що подібні речі неприйнятні на території Данії.

"Ймовірний теракт став причиною масштабної поліцейської операції, в результаті якої значну частину країни було перекрито", - зазначив Андерсен

Наразі у справі ймовірного теракту є один арештований.

"Громадянин Норвегії іранського походження був арештований 21 жовтня. Він перебуває під вартою. Він міг допомагати іранській розвідці вести свою діяльність на території Данії та брав участь у підготовці нападу" - сказав голова спецслужби.

Підозрюваний заперечує свою вину.

Нагадаємо, влада Ірану затримала 22 осіб за підозрою в причетності до теракту на військовому параді в місті Ахваз 22 вересня, в результаті якого загинули 28 осіб.

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