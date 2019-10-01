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Данилюк назвав однією з причин своєї відставки ситуацію з ПриватБанком

Новини » Політика    01.10.2019 - 23:49
Данилюк назвав однією з причин своєї відставки ситуацію з ПриватБанком
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Екс-секретар РНБО вважає, що скасування приватизації Приватбанку зупинить співпрацю з МВФ

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк назвав однією з причин свого рішення про відставку ситуацію з можливим скасуванням націоналізації ПриватБанку. Про це він заявив у коментарі BBC Україна.

Данилюк також висловив сподівання, що "неправильних рішень" щодо ПриватБанку все-таки буде уникнуто.

"Це одна з проблем. Сподіваюсь, що моє рішення буде сприяти тому, що ми уникнемо неправильних рішень в процесі ПриватБанку. Думаю, що це було почуто як всередині України, так і зовні", - заявив екс-секретар.

Він уточнив, що неправильним рішенням щодо Приватбанку є скасування націоналізації.

"Це дуже небезпечне рішення, яке посилає сигнал, що олігархи тримають владу, вони впливають на державні інституції. Це також буде червоне світло для нашої взаємодії з МВФ", - вважає Олександр Данилюк.

Він вважає, що скасування приватизації автоматично зупинить співпрацю з МВФ та висловився проти компромісів з колишніми власниками банку, про які нещодавно заявляв Ігор Коломойський.

Зазначимо, Олександр Данилюк був міністрів фінансів, коли ухвалювалось рішення про націоналізацію ПриватБанку.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з поста секретаря Ради національної безпеки та оборони. Данилюк сам раніше написав заяву про звільнення.

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