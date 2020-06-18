У Данілова не виявили коронавірус після випадку в РНБО

Тест на коронавірус секретаря Ради національної безпеки (РНБО) Олексій Данілова показав негативний результат. Тест був зроблений після того, як COVID-19 підтвердили в одного зі співробітників РНБО.

Про це Данілов повідомив в коментарі РБК-Україна.

За його словами, результати тесту були відомі ще вчора.

"Тест негативний. Звичайно, це хороша новина. Якщо б він був позитивний, про це б вже всі знали", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у співробітника апарату РНБО виявили коронавірус, і частина апарату перейшла на віддалений режим роботи.

Минулого з'явилася інформація про спалах коронавірусу в Офісі президента і українському уряді. Однак у підсумку дані не підтвердилися, по прильоту з Парижа міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков та голова Офісу президента Андрій Єрмак здали тести, результати виявилися негативними.

Зазначимо, цього тижня госпіталізували дружину президента України Олену Зеленську. До цього стало відомо про її зараження коронавірусом, тепер її перевели на стаціонар. У неї діагностовано двосторонню пневмонію.