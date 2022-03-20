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Данілов про можливість нападу Лукашенка на Україну: це буде крахом для самої Білорусі

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що можливе вторгнення Білорусі на територію України стане крахом для самої ж країни. Заявив, що війна потрібна не білоруським військовим, а лише президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу РНБО.

За словами Данілова, Російська Федерація використовує територію Білорусі для своїх військових цілей проти України.

Як відзначив секретар РНБО, Путін примушує Лукашенка ухвалити рішення щодо вторгнення білоруської армії, однак останній розуміє те, що ця війна стане крахом для самої ж Білорусі.

"Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише Путіну",- заявив Данілов.

Також Данілов зауважив, що світ ігнорував фашизм на території Росії вже протягом більше ніж 20 років й це призвело до початку третьої світової війни в самій Європі.

"Росіяни вже публічно говорять про плани захопити європейські країни",- пише пресслужба.

Війна Росії проти України триває двадцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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УкраїнаРосійська ФедераціяБілорусьВолодимир ПутінОлексій Данілов