Данілов про можливість нападу Лукашенка на Україну: це буде крахом для самої Білорусі

За словами Данілова, Російська Федерація використовує територію Білорусі для своїх військових цілей проти України.

Як відзначив секретар РНБО, Путін примушує Лукашенка ухвалити рішення щодо вторгнення білоруської армії, однак останній розуміє те, що ця війна стане крахом для самої ж Білорусі.

"Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише Путіну",- заявив Данілов.

Також Данілов зауважив, що світ ігнорував фашизм на території Росії вже протягом більше ніж 20 років й це призвело до початку третьої світової війни в самій Європі.

"Росіяни вже публічно говорять про плани захопити європейські країни",- пише пресслужба.