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Данілов пов'язав вкиди про шкоду вакцинації з дипломатичною війною з РФ

Автор: РБК-Україна

Інформаційні вкиди про нібито шкідливість вакцинації від коронавірусу пов'язані з дипломатичною війною з Російською Федерацією. Оскільки вона просуває свою вакцину як найкращу.

Таку думку в інтерв'ю "BBC News Україна" висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, на сьогодні в інформаційному просторі є багато вкидів про шкідливість вакцинації, і вони є наслідком дипломатичної війни.

"Одна країна просуває певну вакцину і каже, що вона найкраща", - зазначив Данілов, натякаючи на Російську Федерація та її вакцину "Супутник V".

Він також зазначив, що через два-три місяці весь світ буде сперечатися про те, наскільки якісними є ті чи інші вакцини.

"Ми будемо робити все, щоб вакцинація пройшла 100% по всій країні", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в Офісі президента повідомили, що Індія може обмежити поставки COVID-вакцини до України.

Також стало відомо, що українські ветерани можуть вакцинуватися позачергово в разі наявності залишкових доз. Записатися можна через регіональних координаторів або за телефоном 0 800 60 20 19.

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Новини України РНБОРосійська Федераціявакцинація
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