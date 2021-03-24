Данілов пов'язав вкиди про шкоду вакцинації з дипломатичною війною з РФ

За його словами, на сьогодні в інформаційному просторі є багато вкидів про шкідливість вакцинації, і вони є наслідком дипломатичної війни.

"Одна країна просуває певну вакцину і каже, що вона найкраща", - зазначив Данілов, натякаючи на Російську Федерація та її вакцину "Супутник V".

Він також зазначив, що через два-три місяці весь світ буде сперечатися про те, наскільки якісними є ті чи інші вакцини.

"Ми будемо робити все, щоб вакцинація пройшла 100% по всій країні", - додав секретар РНБО.