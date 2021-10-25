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Данілов про походження коронавірусу: моя думка - за цим стоїть людина

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 08:47
Данілов про походження коронавірусу: моя думка - за цим стоїть людина Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що думає про походження коронавірусу в світі. За цим, за його думку, стоїть людина.

Про це секретар РНБО повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Моя думка - за цим стоїть людина. Хтось вважає, що за цим стоїть кажан", - сказав він.

Він оцінив, коли може закінчитись пандемія.

"Світ вважає, що вона закінчиться до наступного літа. Є питання, які штами будуть з'являтися, і як це все буде відбуватися", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов повідомив, чи введуть в Україні повний локдаун.

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Олексій Данілов Коронавірус
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