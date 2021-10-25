Данілов про походження коронавірусу: моя думка - за цим стоїть людина

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що думає про походження коронавірусу в світі. За цим, за його думку, стоїть людина.

Про це секретар РНБО повідомив в інтерв'ю РБК-Україна .

"Моя думка - за цим стоїть людина. Хтось вважає, що за цим стоїть кажан", - сказав він.

Він оцінив, коли може закінчитись пандемія.

"Світ вважає, що вона закінчиться до наступного літа. Є питання, які штами будуть з'являтися, і як це все буде відбуватися", - заявив секретар РНБО.