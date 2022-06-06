Данілов про відступ на Донбасі: тимчасова втрата територій - це не трагедія

Тимчасова втрата територій в ході відступу Збройних сил України не є трагедією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова для Financial Times.
За його словами, на сьогодні у противника в Сєвєродонецьку та Лисичанську є перевага в артилерії.
"На жаль, зараз ми не можемо адекватно відповісти тим же, за умови, що зброя, яка нам так потрібна, в даний момент відсутня", - підкреслив Данілов.
Він зазначив, що українські сили можуть вдатися відступу з Сєвєродонецька та інших міст на Донбасі, поки перегрупуються.
"Тимчасова втрата територій - це якраз не трагедія. Трагедією була б відсутність нації", - додав Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що західна зброя обов'язково прибуде, і українська сторона збирається повернути свої території.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ утримують позиції в промисловій зоні Сєвєродонецька після того, як в результаті успішних контратак витіснили противника з деяких районів міста.
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