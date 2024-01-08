Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют

Украина начала новый год без финансовой поддежки международных партнеров. Она задержится, вероятно, до марта. Но для обеспечения первоочередных бюджетных нужд в первом квартале у правительства есть остатки денег с прошлого года. Поэтому пока ожидать каких-то критических ситуаций с деньгами оснований нет.

Вероятность возобновления финансирования от США и ЕС остается достаточно большой, и прибегать план "Б" для бюджета в полном объеме возможно не придется. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Но если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то придется приманять крайние меры – урезать бюджетные расходы и "включать печатный станок".

– Как мы завершили 2023 год? Ожидаемое финансирование от США на 3,3 млрд. долларов не пришло. За счет чего мы справились, если справились? Не осталось ли долгов на 2024 год?

– За прошлый год в общей сложности мы получили 42,5 млрд долларов от международных доноров. Этого хватило и даже с опережением на следующий год. У нас есть небольшое перевыполнение плана по налоговой, около 5 млрд гривен по году.

Несмотря на то, что у нас инфляция существенно замедлилась, а бюджет рассчитывался с ожиданием большей инфляции, и большой минус по ренте из-за упавших цен на газ, мы все равно перевыполнили бюджет. Плюс дала детенизация, от которой мы получили 62,9 млрд.

Это все внутренние ресурсы. Так что по году можно сказать, что у нас победа. Мы выполнили соцобязательства – выплатили пенсии, в полном объеме и своевременно финансировали соцвыплаты.

Мы профинансировали военный бюджет, увеличив его почти в два раза по сравнению с изначальным. На 2024 год повысили минимальную зарплату и прожиточный минимум. Все это вместе, я считаю, очень хороший результат.

– Повысили соцвыплаты, а покупательная способность увеличилась?

– Слушайте, война в стране, самый большой конфликт в мире с 1945 года. Во время войны люди беднеют, и нет ни одного правительства, которое мановением волшебной палочки взяло и сделало бы их богаче. Война – это такой период, когда все беднеют. Из-за войны у нас существенно выросла безработица и уровень бедности. Это абсолютно предсказуемо.

– У нас снижается безработица.

– Нет, это официальные данные по зарегистрированной безработице. Если считать по методике международной организации труда, то у нас безработица 19% - в 2 раза больше, чем была в 2021 году. Мы понимаем, что официальная статистика не отражает тех, кто избегает мобилизации, поэтому у нас до 100 тысяч безработных числится в фонде занятости.

– Мы начинаем 2024 год без внешнего финансирования. Первые поступления возможны при оптимистичном развитии ситуации, не раньше марта. Что мы будем делать, ведь мы рассчитывали на ритмичное поступлении средств? Не начнем ли мы реализовывать план “Б” уже с января, если уже не начали?

– Чтобы пройти январь-февраль, у нас есть необходимый ресурс, который мы наработали в прошлом году. В декабре мы получили деньги от МВФ (почти 900 млн долларов), от правительства Японии 2,2 млрд долларов, причем это то, что мы должны были получить в 2024 году, но срок перенесли. Получили последний транш от ЕС в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года (1,5 млрд евро), были также гранты от Норвегии, ФРГ, США, Швейцарии – на 0,3 млрд долларов. На едином казначейском счету есть хороший запас, чтобы с учетом наших внутренних доходов пройти январь. Так что за январь и даже за февраль я не переживаю.

– Но деньги от внешней помощи будут в лучшем случае в марте или, возможно, даже в апреле.

– Да. У нас есть политически обязательства от наших партнеров о предоставлении 122 млрд до 2027 года. МВФ, Всемирный банк, правительства разных стран, Еврокомиссия – это все части инфраструктуры этого механизма. И если пробуксовывает какой-то из этих элементов, по любым причинам – по политическим или еще каким-то, на помощь приходит какой-то другой. Пример – это Япония. Они нам обещали в 2024 году 4 млрд, но два перенесли на 2023 год и мы их получили в декабре. Это для того, чтобы у нас не было кассовых разрывов.

Деньги от партнеров мы в любом случае получим, но нам нужно пройти эти два месяца, и для того, чтобы их пройти, партнеры нам дают “подушку” за счет других источников. Это нормально.

– ЕС рассматривает альтернативный вариант финансирования, если не получится утвердить 4-летнюю программу на 50 млрд. евро. Речь о 20 млрд. Это будет программа типа макрофина?

– Да. Это будет бюджетная помощь от Еврокомиссии под гарантии правительств членов ЕС. Технически это выглядит так. ЕК размещает евробонды, их гарантируют правительства стран-членов и мы получаем финансирование, привлеченное от размещения этих евробондов.

– Для получения этих денег тоже будут условия?

– Это будет кредит на очень хороших условиях. Я думаю, что условия будут сопоставимы с условиями макрофина – 35 лет срок погашения, 10 лет каникул и потом обслуживание по 1% в год, уплату которого при выполнении условий, сопутствующих кредиту, брала на себя сторона ЕС.

– Но мы же готовим программу Ukraine Facility под финансирование на 50 млрд. Она будет как-то связана с альтернативным вариантом?

– Еврокомиссии проще реализовать Ukraine Facility, поскольку они эту помощь “зашивают” в бюджет. Альтернативную программу нужно будет отдельно готовить – технически это сложнее. Но те условия, которые были бы в Ukraine Facility, будут здесь. Это очень хорошие условия по принципу деньги в обмен на реформы. Нам нужны и деньги, и реформы.

– 20 млрд - это на какой срок?

– Мы не можем однозначно говорить о сроках. Сроки помощи могут меняться.

– Мы должны будем реструктуризировать внешний долг. В 2022 году мы уже перенесли сроки выплат. Новая реструктуризация какую сумму высвободит в бюджете?

– По 2024 году это будет 4,6 млрд долларов. Из них 2,7 млрд – погашение основной суммы и 1,9 млрд – проценты. Всего за 2024-2027 года речь идет о 14,8 млрд дол. экономии.

С официальными кредиторами стран G-7 и Парижского клуба продолжение реструктуризации уже юридически зафиксировано в декабре 2023 года. По меморандуму с МВФ, до середины 2024 года должно быть оформлено продолжение реструктуризации по еврооблигациям и ВВП-варрантам.

– Если читать Меморандум с МВФ, то там фактически говорится, что мы должны готовиться увеличивать самофинансирование. Должна быть проведена оценка эффективности налоговых льгот, включающая их стоимость для бюджета.

– У нас есть резерв по внутренним источникам. Но это 200, может быть, 300 млрд гривен. Это не те суммы, которые нас спасут. Внешняя помощь нам жизненно необходима, хотя увеличение со временем доли самофинансирования – это и наш собственный интерес и абсолютный приоритет.

– Я к тому, что прочитывается месседж, что риски снижения этой помощи увеличиваются. Может быть, не в 2024 году, а в дальнейшей перспективе.

– Но с другой стороны, нужно не забывать, что есть обязательства G7 и других партнеров до 2027 года выделить 122 млрд долларов.

– Но под это финансирование будет пакет условий, выполнение которых наверняка будет более жестко контролироваться. Каким образом будет вестись этот контроль? По этому поводу была дискуссия, и на сегодняшний день уже понятен финальный вариант?

– Со стороны доноров будут инспекторы. Но у нас есть внутренние органы для контроля. БЭБ, который будет перегружен, Государственная аудиторская служба, Счетная палата и все эти органы будут контролировать использование средств. Нужно понимать, что упомянутый вами “пакет условий” - это не кабала, не какие-то запредельные вещи, а те реформы, которые позволят нам перейти на европейские стандарты жизни государства, то, что необходимо для полноценного членства в ЕС.

– А какая-то отдельная структура для контроля будет?

– Были такие предложения, но, насколько я знаю, пока они не реализуются.

– Исходя из меморандума с МВФ, у нас должна быть проанализирована эффективность налоговых льгот. Какие льготы вызывают вопросы?

Там два момента. До февраля мы должны получить предложения по увеличению поступлений в бюджет до 40 млрд (0,5% ВВП). Кабмин создал рабочую группу, которая нам в январе должна дать предложения. Какие будут источники - я пока не знаю. Возможно, это будет за счет мер по детенизации, усовершенствования администрирования, за счет госпредприятий, прибыли Нацбанка.

– Госкомпании должны заплатить по 50% от прибыли. НБУ от прибыли заплатит существенно меньше, чем в прошлом году.

– Да, Нацбанк в 4 раза меньше.(17,7 млрд грн. против 71 млрд грн. в 2023 - ред.)

– Почему? Я понимаю, что прибыль НБУ это не стандартный источник пополнения бюджета, но все же, в прошлом году сумма была значительно больше.

– Там несколько факторов. Меньшая девальвация, что влияет на переоценку активов. У них также выросла потребность в резервировании, так как НБУ увеличил свои денежно – кредитные обязательства, в том числе перед банками, по депозитным сертификатам. Предполагаю, что также уменьшился чистый процентный доход из-за роста процентных расходов по депозитным сертификатам. За счет этого и других факторов у них прогнозная сумма прибыли к распределению в бюджет получилась меньше. Посмотрим, финансовый результат должен быть окончательно утвержден в апреле этого года правлением НБУ и подтвержден независимым аудитором.

– Минфин подготовил Национальную стратегию доходов до 2030 года. Она упоминается в меморандуме с МВФ в контексте с реформой “конкретных налоговых категорий”...

– Это план реформирования фискальной системы до 2030 года. Там часть касается налоговой политики и часть – администрирующих органов.

– Речь идет об изменении налогов?

– Речь идет без преувеличения о перезагрузке фискальной системы страны. Благодаря работе Минфина мы наконец перешли из плоскости не вполне адекватных псевдонаучных дискуссий уровня соцсетей об уменьшении ставок налогов и процента перераспределения ВВП через бюджет, которыми, чего греха таить, увлекались даже некоторые члены нашей команды, в нормальную глубокую работу по поэтапному, но необратимому изменению сути, философии наших публичных финансов. Это очень правильный и здоровый процесс, который осуществляется совместно с нашими партнерами.

Стратегия направлена на две цели. Первая - это институциональные изменения системы государственных фискальных органов: налоговой и таможни. Внедрение риск ориентированного подхода и диджитализация (эти направления уже реализуются на протяжении всего 2023 года), улучшение администрирования. Имею в виду е-аудит, е-акциз, структурные изменения органов, антикор, формат взаимодействия с налогоплательщиками.

Изменение налоговой политики - вторая цель. Некоторые налоги будут меняться существенно, но после войны. В частности, речь о системе единого налога. Она будет изменена по образцу какой-то европейской страны. Прогрессивная ставка по налогу на доходы физических лиц. Включена мгновенная амортизация. Стимулирование перерабатывающей промышленности. Имплементация налоговых и таможенных евродиректив. Это все поэтапно до 2030 года.

– Насколько можно будет изменить НСД?

– НСД - это не закон. Он может и будет корректироваться. Однако, маловероятно, что в сторону тех изменений, о которых мы сегодня слышим от ее критиков – назову их адептами “церкви отмены налогов”. Подходы, принципы, заложенные в НСД не будут существенно меняться не потому что это невозможно, а потому что в существующих реалиях они правильны и адекватны.

– Какая перспектива налога на самозанятых лиц?

– Не надо забывать, что они и сейчас фактически должны платить налог.

– Должны, но платят не всегда.

– Скорее, как правило, не платят. Сейчас они облагаются налогом в 19,5%. Если мы введем 6%, то это также не значит, что они выстроятся в очередь, чтобы платить. Если вы покрасите стену по моему заказу, а я вам заплачу 1000 гривен, вы обязаны задекларировать этот доход и заплатить 19,5%.

– Хорошо, я не заплачу 19,5,%, а почему я заплачу потом 6%?

– Вы не будете это декларировать, а просто проведете платеж через свой телефон, как через РРО и у вас автоматом пойдет оплата налога. То есть мы исключаем любую бюрократию из процесса. Это удобно, просто и вы получаете белые деньги. Мне кажется, многие уже поняли насколько белые деньги дороже черных.

– Так это будут вводить?

– Сейчас это предложение к одному из элементов той системы упрощенного налогообложения, которая будет после войны. Это обсуждается. Лидерство здесь за Минфином.

– В 2024 году такого не будет?

– Нет, конечно. До конца войны мы не будем менять систему налогообложения.

– Я вернусь к банкам. Они наверняка продолжат получать большую прибыль...

– Мы уже увеличили им ставку налога на прибыль с 18% до 25%. Прибыль банков растет, прежде всего, за счет покупки и высокой доходности депозитных сертификатов. Смысл таких операций банков с НБУ в том, что таким образом связывается лишняя гривна с рынка и сдерживается инфляция.

– У нас инфляция уже и так ниже разумного уровня в нынешних условиях.

– Мы же не можем сказать НБУ, что нельзя их использовать (депсертификаты - ред.). У Нацбанка не так много инструментов, которые влияют на инфляцию – это учетная ставка, управляемый гибкий курс, депозитные сертификаты и еще есть резервирование для банков.

– Кстати, НБУ расширил коридор колебания курса?

– Да. В этом и смысл введения управляемой гибкости курса. Для чего это надо было сделать? У нас операции на валютном рынке в 10 раз сократились. Если рынок большой, то повлиять на курс спекулянту практически невозможно. А если рынок узкий, то ты выходишь с предложением и влияешь на курс в ту или иную сторону очень просто. Плюс сохраняется структурный дефицит валюты, обусловленный войной. Поэтому они (НБУ-ред.) его отпускают, делают интервенции и постепенно расширяют границы. Расширяют границы вследствие увеличения межбанковского валютного рынка. В ноябре он увеличился в два раза. Увеличится еще – еще расширят границы. И цель – отпустить курс вообще, когда для этого будут все необходимые предпосылки, а рынок сам сможет себя балансировать при гораздо меньшем участии НБУ.

– Если война до конца 2024 года не закончится, наверно, отпускать не будут?

– Все зависит от финансовой устойчивости. На сегодня международные резервы достаточны для управления валютными ожиданиями и сохранения относительной валютной стабильности. Однако могу точно сказать, что волатильность, т.е. колебания, будут увеличиваться. Курс может проседать, когда есть предпосылки. Например, под действием сезонных факторов. Как мы видим это сейчас. Когда так происходит, нет смысла его держать на уровне 36, и НБУ не держит его на этом уровне.

– Увеличиваться налог на прибыль банков не будет?

– Пока я не вижу оснований для этого.

– Насколько ощутим будет эффект от выплаты в бюджет прибыли госкомпаний?

– В госбюджет заложено 66,1 млрд гривен - это 3,8% от всей доходной части. Компании будут платить по 50% от прибыли. Даже если будет проседание, мы сможем это перекрыть.

– Какие акцизы будут повышаться? Акциз на автогаз вырастет?

– По автогазу идет дискуссия и открыл ее я. Но я не собираюсь подавать законопроект. Убежден, лидерство в таких предложениях должно быть у Минфина в рамках Национальной стратегии доходов. Мы ждем предложения от Минфина, который уже около года готовит законопроект. Он уже трижды подавался на Кабмин и трижды возвращался. Речь идет об унификации ставок на топливо со ставками ЕС.

Так что пока акцизы подниматься не будут. Если говорить о табаке, то на него акциз и так постепенно поднимается.

– Я слышал идею, чтобы ускорить повышение акциза на табак. Ведь до конца 2024 года по соглашению об ассоциации с ЕС он должен выйти на европейский уровень – 90 евро за 1000 сигарет.

– В соглашении нет конкретной даты. И мы не выйдем на 90 евро к концу года, потому что у нас акциз в гривне и инфляция съела много. Возможно, если Кабмин предложит что-то изменить, мы будем рассматривать. Но по подакцизным товарам важно не перегнуть палку. Если сильно повышать акциз, то можно увеличить уровень “тени”. А у нас “тень” и так достаточно высокая. Около 20% табака в тени и поэтому я был бы осторожен с увеличением темпов повышения акциза. Я бы этого сейчас не делал резко. Если вы сделаете цену пачки сигарет, к примеру, 100 грн., при том, что при попустительстве правоохранителей они сейчас в киосках по 40 грн., это только перераспределит рынок в пользу черного. Кому от этого лучше?

– Значит надо бороться с производителями “левой” продукции. Столько лет это все происходит и все знают – какие компании это делают и толку ноль. Значит, кто-то с этого что-то имеет?

– Не только с производителями, но и с импортерами. То, что в схемы нелегального табака вовлечены правоохранители - очевидно. Сегодня - это последний рынок подакцизной продукции, где тень не удалось переломить, как по водке или топливу. И все полномочия и основания у правоохранителей для того, чтобы закрыть схему есть. Налоговая не справляется своими силами - просто не достаточно средств контроля. Поэтому дело за правоохранителями.

– Но мы же “перезагрузку” делаем постоянно правоохранительных структур.

– Еще не сделали до конца. Это же и есть причина для перезагрузки.

– Стратегия доходов должна увеличить до 2030 года ВВП на 3-4%. Это основная цель?

– Там таргет другой. Перераспределяться ВВП через бюджет должно 27% без ЕСВ, сейчас из-за войны сводный бюджет и ЕСВ в Пенсионный фонд дают почти 70%.

– Негативный сценарий по меморандуму с МВФ предполагает налоговые изменения лишь после 2024 года?

– Определенные точечные налоговые изменения будут в 2024-м в рамках выполнения структурного маяка с МВФ о консолидации 0,5% ВВП в бюджет. Ждем предложений от Минфина. Пока я не могу об этом говорить. И точно мы не можем говорить о налогах 2025 года в негативном сценарии. Наш горизонт планирования в нынешних неопределенных обстоятельствах очень короткий. Мы не можем сейчас дать ответ на вопрос, что мы будем делать в 2025 году, потому что мы не знаем, какой будет ситуация на фронте, не знаем фактора безопасности и не знаем, как будем получать помощь от партнеров. У нас настолько все неизвестно, что сказать, что в 2025 году мы введем какой-то новый налог, я не могу. Могу только сказать, что сделаем все, чтобы этого избежать.

– Но в 2024 году мы точно не введем новых налогов при любых обстоятельствах?

– Если будут проблемы, вероятность которых в 2024-м очень и очень низка, теория публичных финансов дает нам два крайне негативных сценария. Первый – секвестр, второй – монетизация через эмиссию. Это два самых негативных сценария. И это называется опция последней надежды. Но применено это будет в самом крайнем случае. Мы сделаем все возможное, чтобы эти механизмы не включать. Вы спрашивали о дополнительных налогах, так вот, самый плохой дополнительный налог - это инфляция. Это налог на бедных.

– Перезагрузка БЭБ и других служб. Что это конкретно?

– Мы сначала создали БЭБ, потом дела в органе пошли не в ту сторону в связи с назначением руководителем налогового милиционера, и сейчас мы обязаны исправить ошибки. Проблема БЭБ в том, что оно было сформировано полностью за счет кадрового потенциала бывшей налоговой милиции. Фактически произошла просто смена вывески. Все принципы работы остались прежними, философия не изменилась.

На встрече бизнеса с президентом было принято решение, что БЭБ надо перегрузить и оставить его единственным органом, занимающимся сферой экономической безопасности, а не так как сейчас – СБУ, Нацполиция и иногда даже ГБР. Останется только БЭБ.

Перезагрузка БЭБ - это в первую очередь кадровая перезагрузка. Это проведение конкурсов на руководящие должности с участием международников и переаттестация всех сотрудников. И второе – внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс, в соответствии с которыми БЭБ станет единственным органом, к подследственности которого будут относиться экономические преступления.

– Кем будут перегружать и сколько времени займет процесс?

– Будет комиссия, половина ее создается Кабмином, половина - международниками. Суть перезагрузки, что человек будет назначен на 5 лет, будет иметь политическую независимость и будет одобрен в части добропорядочности международниками. Мы делаем все по образцу и подобию НАБУ. Должны закончить все до 1 июля.

Назначение Мельника было ошибкой (Вадим Мельник был назначен главой БЭБ в августе 2021 года, в апреле 2023 года он был уволен с должности - ред.). В комиссии, которая его отбирала, не было международников. Очевидно, что такая конструкция оказалась ошибочной.

– Как вы восприняли заявление министра финансов Сергея Марченко о необходимости сократить импорт?

– Я не поддерживаю такой подход. Импорт это в том числе и то, что нужно для развития нашей экономики. Как вы будете сокращать импорт топлива, к примеру, или оборудования?

– Почему сразу топлива? У нас достаточно импорта, без которого в принципе можно обойтись.

– Я категорически против вмешательства государства в экономические процессы и стараюсь избегать его там, где это возможно. Мы должны минимально вмешиваться в эти процессы. Нам нужно сокращать дефицит внешнеторгового баланса, но лучший вариант – через увеличение экспорта украинской продукции.

– А если, как говорится, припрет?

– Что значит припрет? Мы же уже играли в эту игру. С февраля 2022 года мы ввели товары критического импорта. Если в марте таких товаров было 2 десятка, то в июне, когда мы их отменяли, было уже 90% наименований. Практически все было в этом перечне. Я не исключаю, что такие-то лакшери товары можно было бы ограничить, но это не эффективно, потому что их процент относительно мал и это ни на что не повлияет.

Я считаю, что проблему отрицательного торгового баланса, о которой говорит Марченко, надо решать поддержкой экспорта. Это и программа 5-7-9%, и страхование рисков, решение логистических проблем. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы экспорт развивался. И тогда разрыв уменьшится.

– А какие у нас могут быть дополнительные, нестандартные источники налогов? Вот новость о штрафе PornHub за неуплату налогов несколько оживила информационное пространство, хотя сумма в 5,5 тыс. долларов не так велика. Может, как-то развить креативный подход к альтернативным источникам?

– Основные резервы наполнения бюджета мы обсудили. Если же говорить о нестандартных источниках, то надо смотреть на фискальный эффект и расходы на администрирование. Вот мы недавно легализовали медицинский каннабис (в декабре 2023 года ВР приняла закон о легализации медицинского каннабиса - ред.). Деятельность по выращиванию конопли будет увеличивать налоговую базу? Будет. Можем ли мы говорить в этом контексте о дополнительных доходах для бюджета? Можем. Я серьезно.

– Такое налогообложение существенно может улучшить наполнение бюджета?

– Я не знаю пока существенно или нет. Рано говорить, каким будет фискальный эффект. Но я точно считаю, что неправильно производство конопли облагать налогом так же, как производство пшеницы – по 300 гривен за гектар. Думаю, надо больше.

– Как именно это сделать? Вы уже думали?

– Надо предусмотреть европейские условия налогообложения для выращивания конопли. Есть разные подходы – есть акциз, есть вариант в зависимости от площади. Знаю, сейчас Минфин готовит предложения.

– А по поводу секс-индустрии? Уже есть законопроект вашего коллеги Ярослава Железняка о декриминализации некоторых видов порнографии.

– Проект касается не секс-индустрии, а декриминализации порнографии. Я поддерживаю эту инициативу. А если говорить о штрафе на PornHub, то вы должны понять, что налоговый закон регулирует отношения в целях налогообложения, параллельно с гражданско-правовыми нормами. То есть доход от деятельности, запрещенной гражданским либо даже уголовным законом может и должен облагаться налогом. Не знаю будете ли вы шокированы или нет, но у нас взятка облагается налогом. Поэтому штраф, о котором вы говорите, абсолютно обоснован.

– Да, поскольку взятка — это изначально фактически доход.

– И доход компаний, которые предлагают услуги в сфере электронной коммерции, тоже должен облагаться налогом. Почему OnlyFans платит, а PornHub не должен платить? И после того как я поднял вопрос, PornHub вышел на налоговую с переговорами о том, чтобы начать платить. Очень правильная позиция.

– Как вы относитесь к идее бронирования сотрудников от мобилизации при условии уплаты ими не менее 6000 гривен налогов?

– Дискуссия относительно освобождения от мобилизации по имущественному цензу, так называемый налог на трусость, идет в обществе с разной степенью напряженности с 24 февраля (2022 года - ред). Кроме того, и здесь нечего возразить, - война это мобилизация и на фронте, и в тылу - и если ты в работаешь в тылу, ты должен содержать тех, кто воюет за тебя на фронте.

Поэтому не платить сейчас налоги, работать “в черную” - это абсолютно аморально. С другой стороны, мы понимаем, что установление критериев в определенных четких цифрах официальных зарплат, тем более, которые существенно превышают среднюю по стране - несправедливо. Ведь получение этой зарплаты - не только и не столько моя воля, сколько условия рынка труда, где, к сожалению, пока спрос на работу превышает предложение. Кроме того, мы понимаем, что уровень зарплат и спрос еще меньше на прифронтовых территориях.

Поэтому такого рода предложения дискредитируют сразу по нескольким признакам (профессия, территория, ВПЛ, имущественное состояние). Это нарушает основной принцип, который должен соблюдаться в воюющей стране - справедливости жертвы.

Жертвовать здоровьем, свободой, имуществом должны все и равно. Иначе, дискредитируется сама идея борьбы и победы. Поэтому, не думаю, что в очередной раз обострившаяся дискуссия имеет перспективу.