У Данії центри вакцинації розфарбували та намагались підпалити

На півдні Ютландії злочинці зламали кілька покажчиків, що вказували напрямок до центрів вакцинації і тестування. А центр вакцинації в Сількеборзі, центральна Ютландія, став об'єктом спроби підпалу.

Вивіски на будівлях вакцинації, які на півдні Ютландії, були зафарбовані зеленою фарбою і фразами типу "До біса ВООЗ", "До біса фашистів ВООЗ" і "Корона - це брехня".

В місті Хобро в Північній Ютландії були вкрадені вивіски. У центрі заявили, що замінять знаки.

В Сількеборзі коробку з масками підпалили всередині контейнера для сміття. Потім злочинець або злочинці спробували проштовхнути контейнер через скляні двері в центр вакцинації. Втім, їм не вдалось підпалити будівлю.