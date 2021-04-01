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У Данії центри вакцинації розфарбували та намагались підпалити

Новость на русском → Редекро, Четвер 01 квітня 2021 09:53
У Данії центри вакцинації розфарбували та намагались підпалити Фото: в Данії намагались підпалити центр вакцинації (thelocal.dk)
Автор: Анастасія Рокитна

На півдні Ютландії злочинці зламали кілька покажчиків, що вказували напрямок до центрів вакцинації і тестування. А центр вакцинації в Сількеборзі, центральна Ютландія, став об'єктом спроби підпалу.

Про це повідомляє The Local.

Вивіски на будівлях вакцинації, які на півдні Ютландії, були зафарбовані зеленою фарбою і фразами типу "До біса ВООЗ", "До біса фашистів ВООЗ" і "Корона - це брехня".

В місті Хобро в Північній Ютландії були вкрадені вивіски. У центрі заявили, що замінять знаки.

В Сількеборзі коробку з масками підпалили всередині контейнера для сміття. Потім злочинець або злочинці спробували проштовхнути контейнер через скляні двері в центр вакцинації. Втім, їм не вдалось підпалити будівлю.

Нагадаємо, США і ще 13 країн висловили занепокоєння доповіддю ВООЗ про коронавірус.

Зазначимо, ВООЗ не виключає, що коронавірус міг з'явитися за межами Китаю. І потрапити в країну вже після того, як з'явився десь в іншому місці. Досі в організації допускають всі можливі варіанти його походження.

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