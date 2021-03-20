У Данії повідомили про другий летальний випадок після вакцинації препаратом AstraZeneca

У Данії двох людей госпіталізували з симптомами тромбозу головного мозку та крововиливу в мозок після вакцинації від коронавірусу препаратом британо-шведської компанії AstraZeneca. Один з них помер.

Як повідомляється, в даний час вчені перевіряють наявність можливого взаємозв'язку виникнення симптомів із застосуванням вакцини. Це другий зареєстрований випадок в Данії, коли смертельний результат був зафіксований після вакцинації препаратом AstraZeneca.

Наголошується, що в країні використання цієї вакцини було призупинено 11 березня після смерті 60-річної жінки, якій вона була введена. Управління з лікарських засобів проведе подальше розслідування обох випадків.