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У Данії повідомили про другий летальний випадок після вакцинації препаратом AstraZeneca

Новость на русском → Копенгаген, Субота 20 березня 2021 16:09
У Данії повідомили про другий летальний випадок після вакцинації препаратом AstraZeneca Фото: лікар (freepik)
Автор: Андрій Козловський

У Данії двох людей госпіталізували з симптомами тромбозу головного мозку та крововиливу в мозок після вакцинації від коронавірусу препаратом британо-шведської компанії AstraZeneca. Один з них помер.

Про це повідомляє Ekstra Bladet.

Як повідомляється, в даний час вчені перевіряють наявність можливого взаємозв'язку виникнення симптомів із застосуванням вакцини. Це другий зареєстрований випадок в Данії, коли смертельний результат був зафіксований після вакцинації препаратом AstraZeneca.

Наголошується, що в країні використання цієї вакцини було призупинено 11 березня після смерті 60-річної жінки, якій вона була введена. Управління з лікарських засобів проведе подальше розслідування обох випадків.

Нагадаємо, раніше в Норвегії вчені з'ясували, що вакцина проти коронавірусу від британо-шведської компанії AstraZeneca викликає у деяких людей сильну імунну реакцію, яка може вести до утворення тромбів.

Також РБК-Україна писало, що в Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавірусу. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.

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