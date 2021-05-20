У Данії дозволили вибирати препарат для вакцинації від COVID

Вакцини цих двох компаній були виключені данськими органами охорони здоров'я з національної програми вакцинації. Тільки вакцини Pfizer і Moderna знаходяться в загальному користуванні в Данії, яка в даний час розраховує завершити вакцинацію населення до кінця серпня.

Міністр охорони Здоров'я Данії Магнус Хойніке підписав наказ, що дозволяє вибір вакцин. Наказ, який набув чинності в четвер, 20 травня, дозволяє приватним компаніям проводити вакцинацію на договірній основі.

Таким чином, може з'явитися можливість отримати доступ до вакцинації раніше, ніж це було б можливо в рамках національної програми. Консультації та вакцинація повинні початися найближчим часом.

"Це відбудеться після консультації з лікарем, де вам буде надана детальна інформація, і ви повинні будете дати інформовану згоду, якщо хочете скористатися цією пропозицією", - йдеться в заяві Хойніке.

Приватна компанія Practio заявила, що готова проводити вакцинацію з використанням препаратів AstraZeneca і Johnson & Johnson, якщо вона отримає відповідний контракт.

Співзасновник компанії Practio Йонас Нільсон повідомив, що близько 2 тисяч осіб вже записалися на вакцинацію.

Нільсон очікує, що компанія почне видавати перші дози вакцини з наступного тижня, і до 100 лікарів проявили інтерес до вакцинації для компанії.