У Данії дозволили вагітним жінкам вакцинуватися від COVID

Управління охорони здоров'я Данії дозволило вакцинуватися від коронавірусу вагітним жінкам. Їм рекомендують робити щеплення у другому або третьому триместрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данську щоденну газету Politiken.
"Вивчивши останні дані та досвід інших країн, Управління охорони здоров'я та лікарських засобів Данії рекомендує вакцинацію від коронавірусу вагітним жінкам", - йдеться у повідомленні.
Відомство рекомендує робити вагітним жінкам вакцинацію в другому або третьому триместрі. Отримати щеплення вони зможуть за попереднім записом у лікаря.
"Якщо ви плануєте завагітніти або проходите курс лікування безпліддя, рекомендуємо пройти імунізацію зараз", - додають в управлінні охорони здоров'я.
Зазначено, що таке рішення було прийнято у зв’язку з вивченням досвіду інших європейських країн, а саме Швеції та Нідерландів, де дозволили COVID-вакцинацію для вагітних.