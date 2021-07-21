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У Данії дозволили вагітним жінкам вакцинуватися від COVID

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Данія, Середа 21 липня 2021 11:55
У Данії дозволили вагітним жінкам вакцинуватися від COVID Фото: у Данії дозволили вагітним жінкам вакцинуватися від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Управління охорони здоров'я Данії дозволило вакцинуватися від коронавірусу вагітним жінкам. Їм рекомендують робити щеплення у другому або третьому триместрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данську щоденну газету Politiken.

"Вивчивши останні дані та досвід інших країн, Управління охорони здоров'я та лікарських засобів Данії рекомендує вакцинацію від коронавірусу вагітним жінкам", - йдеться у повідомленні.

Відомство рекомендує робити вагітним жінкам вакцинацію в другому або третьому триместрі. Отримати щеплення вони зможуть за попереднім записом у лікаря.

"Якщо ви плануєте завагітніти або проходите курс лікування безпліддя, рекомендуємо пройти імунізацію зараз", - додають в управлінні охорони здоров'я.

Зазначено, що таке рішення було прийнято у зв’язку з вивченням досвіду інших європейських країн, а саме Швеції та Нідерландів, де дозволили COVID-вакцинацію для вагітних.

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