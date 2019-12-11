У Данії проходить масштабна операція через ймовірну підготовку теракту

У Данії поліція проводить масштабну спецоперацію по всій країні через підозру ймовірної підготовки терористичного акту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили у місцевій поліції, по всій країні проходять операції, пов'язані з можливою підготовкою до теракту з ісламістських мотивів. Спецслужби разом з правоохоронцями проведуть прес-конференцію.

"В даний час поліція проводить масштабні дії", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі затримали громадянина України, підозрюваного у підготовці теракту. Затриманий українець планував підірвати автомобіль біля торгового центру в Пулавах. За два місяці до затримання чоловік прийняв іслам і змінив ім'я на Мухаммед. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Також РБК-Україна писало, що 29 листопада в Британії чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на Лондонському мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а подія була кваліфікована як теракт. На тілі чоловіка був виявлений муляж поясу смертника. В результаті нападу двоє людей померли. Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за інцидент.