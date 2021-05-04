В Данії відмовляються від вакцини Johnson & Johnson

Влада Данії вирішила не включати вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson в свою програму вакцинації. Причиною цього стали прецеденти з утворенням тромбів.
Про це повідомляє TV2 News.
Вакцина Johnson & Johnson виключається з програми, після того, як в США у людей, які отримали вакцину, були виявлені випадки утворення тромбів.
"Національна рада охорони здоров’я наразі відмовляється від вакцини від Johnson & Johnson, яка буде виключена з програми вакцинації проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Зараз невідомо, як рішення про відмову від вакцини вплине на календар вакцинації і подальшого відкриття країни.
Нагадаємо, у Канаді відклали використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я хоче переконатися в якості препарату.
Водночас вакцину Johnson & Johnson знову використовуватимуть у США. Заборонити її вирішили після того, як в країні виявили випадки тромбозу після вакцинації.