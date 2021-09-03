У Данії почнуть вакцинувати третьою дозою мешканців будинків для літніх людей

Національне агентсво охорони здоров'я Данії повідомило, що з наступного тижня в країні пропонуватимуть третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу мешканцям будинків для літніх людей.

Заступник директора агентства Хелен Більстед-Пробст повідомила, що рішення про ревакцинацію мешканців будинків для літніх людей було прийнято через зростання кількості заражень в центрах.

"Мешканці будинків для літніх людей - одні з перших вакцинованих в країні, і відомо, що набутий після вакцинації імунітет з часом слабшає. Також відомо, що у літніх людей може бути слабша імунна реакція на вакцину. З огляду на це, а також через зростання кількості заражень в будинках для літніх людей, ми вважаємо за необхідне провести ревакцинацію, щоб забезпечити їм якнайкращий захист від тяжкого перебігу захворювання", - сказала Більстед-Пробст.