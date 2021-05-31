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У Данії можуть переглянути рішення про застосування вакцини Johnson & Johnson

Автор: РБК-Україна

Уряд Данії звернувся до управління охорони здоров'я країни з проханням переглянути рішення про виключення з програми вакцинації вакцини компанії Johnson & Johnson. Оскільки в країні переносяться терміни вакцинації через відсутність достатньої кількості вакцин інших виробників.

Про це повідомляє телеканал TB2.

Вакцина Johnson & Johnson була виключена з програми масової вакцинації після підозр про рідкісні, але серйозні побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і зараз доступна тільки після попередньої консультації з лікарем.

Видання зазначається, що прохання уряду до управління охорони здоров'я зумовлене двома факторами. Зокрема, бажанням якомога швидше імунізувати населення, а також тим, що отримано більше інформації про цей препарат з ряду європейських країн.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що влада Данії вирішила не включати вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson в свою програму вакцинації.

Крім того, раніше жителям Данії дозволили вибирати вакцину для другого щеплення від коронавірусу. Однак вакцинація проводиться приватним компаніям на договірній основі.

Додамо, що у Канаді відклали використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я хоче переконатися в якості препарату.

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