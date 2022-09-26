Массовая драка в Махачкале и задержания. В Дагестане новые митинги против мобилизации

В российском Дагестане в понедельник, 26 сентября, начались новые протесты против мобилизации. Митинги проходят в нескольких городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Сегодня больше всего людей на акциях протеста собралось в Махачкале, столице республики. Несколько сотен человек собрались в центре города. Вскоре на центральной площади началась массовая драка протестующих с полицейскими. Известно о 20 задержанных.
В городе Хасавюрт на протест вышли около сотни человек. Уже наблюдаются стычки между силовиками и митингующими. Полиция пытается задержать участников, но они сопротивляются.
Также митинг начался в городе Нальчик. К протестующим вышли местные чиновники. Однако они отказались отвечать на вопросы о количестве мобилизированных.
Напомним, вчера в Дагестане прошли масштабные митинги против мобилизации. Протесты дошли до столицы - города Махачкалы и сопровождались массовыми арестами.
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