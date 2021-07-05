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"Дадуть, якщо залишиться": Білорусь веде переговори з США про постачання вакцини Pfizer

Автор: Дмитрий Кузнецов

Білорусь веде через посольство США переговори про постачання вакцини від коронавірусу Pfizer. Білоруській владі обіцяють виділити препарат, але тільки за залишковим принципом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Зірка" заступника голови МОЗ Білорусі Єлену Богдан.

"Ведемо переговори про постачання до нас Pfizer за участю посольства США", - сказала вона, додавши, що американська сторона готова поставити препарат, але тільки"якщо залишиться".

За її словами, раніше велися переговори з виробниками вакцин AstraZeneca і Pfizer. "Вони не прийшли до нас, переговори більше не ведуться", - констатувала вона.

Нагадаємо, республіканський Науково-практичний центр епідеміології і мікробіології Білорусі оголосив про початок випробувань національної вакцини від коронавірусу. Планується, що розробка дослідного зразка завершиться до осені 2021 року.

Відзначимо, зараз в Білорусі роблять щеплення російською вакциною" Супутник V" і китайським препаратом Vero Cell.

Як повідомлялося раніше, Олександр Лукашенко підписав указ про безвізовий в'їзд для громадян 73 країн для вакцинації від коронавірусу на території країни.

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Сполучені Штати АмерикиБілорусьВакцинаКоронавірус