Dacia Sandero став найбільш продаваним автомобілем в Європі, обійшовши Volkswagen Golf

За підсумками продажів нових автомобілів в Європі в липні 2021 року бюджетний Dacia Sandero посів перше місце. Хетчбек румунського походження, що розійшовся за місяць тиражем 20 446 одиниць, випередив Volkswagen Golf. Відзначимо, Sandero вперше в історії став лідером продажів в Європі.

Європейський ринок впав на 24 відсотки минулого місяця з 967 830 проданими екземплярами після чотирьох місяців зростання. Для порівняння, до пандемії в Європі було продано 1,27 мільйона в липні 2020 року і 1,32 мільйона в липні 2019 року. Більшість автовиробників і ринків зіткнулися з різким скороченням числа реєстрацій нових автомобілів не тільки через пандемію, але і через брак напівпровідників. Тим не менш, продажі в 2021 році за перші сім місяців року на 24 відсотки вище, ніж за той же період 2020 року.

Третє покоління Sandero було офіційно представлено в минулому році разом з спорідненими Sandero Stepway і Logan. Нова модель заснована на новітній платформі CMF-B від Renault Group.

Попри те, що Volkswagen втратив лідерство з продажу в липні 2021 року, він є брендом з найбільшою кількістю своїх моделей в топ-10 з продажу завдяки Golf (19 425 проданих одиниць) на другому місці, Polo (17 343 одиниці) на четвертому, T-Roc (16 494 одиниць) на п'ятому і T-Cross (14 170 одиниць) на сьомому місці.

У списку бестселерів липня також присутні Toyota Yaris (18 858 одиниць), яка посіла третє місце, Hyundai Tucson (14 883 одиниці) на шостому місці, Dacia Duster (13 329 одиниць) на восьмому місці, Ford Puma (13 283 одиниці) на дев'ятому місці та Peugeot 2008 з результатом в 13 134 штук, що опинився на 10-му місці.