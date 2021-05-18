Отрута найвищого рівня токсичності. Держекспертиза назвала склад червоного шламу МГЗ

Дослідницько-випробувальним токсикологічним центром Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України встановлено, що у зразку червоного шламу, наданого на дослідження було виявлено: миш’як, кадмій, ртуть, свинець тощо.

Потрапляння до організму цих важких металів може призвести до порушенням обміну макро- та мікроелементів (у першу чергу, кальцію, цинку, фосфору, феруму та купруму).

Серед виявлених у червоному шламі хімічних елементів найбільшу небезпеку можуть становити елементи алюміній, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стібіум, станум, ванадій, стронцій та сіліцій.

Експертиза також встановила, що за своїми небезпечними властивостями відходи червоного шламу можуть мати негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров’я людини шляхом прояву отруйних (сильнодіючих), токсичних та екотоксичних властивостей.