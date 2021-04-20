COVID не обирає по соцстатусу. Степанов заявив про неприпустимість підпільних святкувань

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що підпільні святкування та робота закладів на час карантину в Україні неприпустимі. Вони можуть становити загрозу для оточуючих.

Про це глава МОЗ сказав у ході брифінгу.

"Неприпустимо, коли заради святкування дня народження люди нехтують цими правилами. Коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади саме для того, щоб зробити собі приємно. Я хочу нагадати, що такими діями ви просто наражаєте на небезпеку людей, які святкують разом з вами... COVID не обирає по соціальному статусу", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що незалежно від статусу та місця роботи усі українці мають дотримуватися карантинних правил.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Як писало РБК-Україна, раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. Через це поліція відкрила кримінальну справу.

Раніше повідомлялося, що в Києві закрили два ресторани за порушення карантину.