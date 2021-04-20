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COVID не обирає по соцстатусу. Степанов заявив про неприпустимість підпільних святкувань

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 10:56
COVID не обирає по соцстатусу. Степанов заявив про неприпустимість підпільних святкувань Фото: глава МОЗ Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що підпільні святкування та робота закладів на час карантину в Україні неприпустимі. Вони можуть становити загрозу для оточуючих.

Про це глава МОЗ сказав у ході брифінгу.

Він підкреслив, що незалежно від статусу та місця роботи усі українці мають дотримуватися карантинних правил.

"Неприпустимо, коли заради святкування дня народження люди нехтують цими правилами. Коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади саме для того, щоб зробити собі приємно. Я хочу нагадати, що такими діями ви просто наражаєте на небезпеку людей, які святкують разом з вами... COVID не обирає по соціальному статусу", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Як писало РБК-Україна, раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. Через це поліція відкрила кримінальну справу.

Раніше повідомлялося, що в Києві закрили два ресторани за порушення карантину.

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