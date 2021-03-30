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COVID-вакцини першого покоління за рік можуть стати неефективними, - експерти

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 19:47
COVID-вакцини першого покоління за рік можуть стати неефективними, - експерти Фото: вакцини від коронавірусу першого покоління можуть стати неефективними (Віталій Носача, РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Вакцини проти коронавірусу першого покоління за рік можуть стати неефективними через появу нових штамів. Таку думку висловила більшість вчених та лікарів під час проведеного опитування під назвою People's Vaccine Alliance.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, в опитуванні брали учать 77 фахівців із 28 країн. Зокрема, це вірусологи, епідеміологи, фахівці з інфекційних захворювань з таких наукових установ, як Університет Джонса Гопкінса, Єльський університет, Імперський коледж Лондона, Единбурзький університет.

Дві третини респондентів вважають, що наявні вакцини залишатимуться ефективними близько року, а близько третини опитаних вважає, що йдеться про дев'ять місяців або менше.

Крім того, 88% респондентів вважають, що через повільну вакцинацію у низці країн збільшується імовірність виникнення нових різновидів коронавірусу, стійких до вакцин.

"Нові мутації виникають щодня. Іноді вони знаходять нішу, яка підходить їм більше, ніж їхнім попередникам. Ці "везучі" варіанти можуть передаватися ефективніше і потенційно уникати імунної відповіді", - наголосив доцент епідеміології Єльського університету Грегг Гонсалвес.

За його словами, поки не буде вакцинований весь світ, "ігрове поле" залишатиметься відкритим для нових штамів коронавірусу, проти яких наявні вакцини будуть уже неефективними.

Нагадаємо, раніше голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреісус заявив, що багаті країни закупили більшу частину вакцин від коронавірусу. Таким чином жителі бідних країн можуть залишитись без доступу до COVID-вакцин.

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