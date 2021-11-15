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Не тільки COVID-вакцини: BioNTech націлена на імунотерапію раку

Автор: Іванна Шовкун

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech, яка спільно з Pfizer розробила вакцину проти COVID-19, націлена на імунотерапію раку. Це можливо завдяки технології мРНК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Генеральний директор компанії Угур Шахін представив нові дані клітинної терапії на конференції Товариства імунотерапії раку у Вашингтоні (США).

"У нас є план вакцини проти інфекційних захворювань", - сказав він про вплив розробки вакцини проти COVID на майбутнє технології мРНК.

BioNTech вже проводить клінічні випробування кандидатів на імунотерапію раку. Гендиректор вважає, що технологія мРНК використовуватиметься для всього - від вакцин проти ВІЛ, малярії та туберкульозу до застосувань при захворюваннях серця та центральної нервової системи.

Нагадаємо, Johnson & Johnson планує розділитися на дві компанії.

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Вакцина