Не тільки COVID-вакцини: BioNTech націлена на імунотерапію раку

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech, яка спільно з Pfizer розробила вакцину проти COVID-19, націлена на імунотерапію раку. Це можливо завдяки технології мРНК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Генеральний директор компанії Угур Шахін представив нові дані клітинної терапії на конференції Товариства імунотерапії раку у Вашингтоні (США).

"У нас є план вакцини проти інфекційних захворювань", - сказав він про вплив розробки вакцини проти COVID на майбутнє технології мРНК.

BioNTech вже проводить клінічні випробування кандидатів на імунотерапію раку. Гендиректор вважає, що технологія мРНК використовуватиметься для всього - від вакцин проти ВІЛ, малярії та туберкульозу до застосувань при захворюваннях серця та центральної нервової системи.